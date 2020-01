Ongeluk bij uitgang Westerscheldetunnel, buis richting Terneuzen bijna uur dicht

EENS EEN ZEEUW... Ankie van Tatenhove: ‘Tuinders lijken wel wat op Zeeuwen’

8 januari AXEL - Ankie van Tatenhove- Meesen (52) is voor de ChristenUnie wethouder in tuinbouwgemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk). Ze werd geboren in Axel, fietste naar het Zeldenrustcollege in Terneuzen, ging op jeugdkamp naar Renesse en bezocht neefjes en nichtjes aan ‘de overkant’ in Middelburg. Nu komt ze vooral voor vakantie terug naar Zeeland. ,,Er is zoveel gebouwd, dat idyllische van vroeger is weg.”