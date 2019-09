Onderzoek naar overlijden deelnemer healingsessie in volle gang

Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, verklaart woordvoerder Elke Kool. ,,Vrijdag beslist de rechter of hun aanhouding volgens het boekje is gegaan. Zo ja, dan blijven zij nog drie dagen langer in voorarrest. Dan wordt het onderzoek voortgezet en kijkt de Officier van Justitie maandag of het Openbaar Ministerie besluit om de verdachten voor te geleiden. De rechtbank moet dan kijken of de verdachten nog twee weken langer vast blijven zitten.”



De man die overleed had deelgenomen aan een healingceremonie waarbij planten gebruikt zijn die bepaalde bijwerkingen kunnen hebben. Martine Pilaar van het OM: ,,Er is nog te veel onduidelijk. Misschien had het slachtoffer een zwak hart en is dat de doodsoorzaak geweest.”