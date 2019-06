Onderzoek naar internationale school in Zeeuws-Vlaanderen

De Partij voor Zeeland kwam vandaag in Provinciale Staten met het idee voor een internationale school, liefst in Terneuzen, en kreeg bijval van D66.

Dat is in het verleden meermalen onderzocht, antwoordde gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, onderwijs) en tot nu toe niet haalbaar gebleken. Volgens hem loopt er nu een nieuw onderzoek, gericht op het primair onderwijs. Daarbij is ook het Amerikaanse chemiebedrijf Dow betrokken. Het zou gaan om kleine klasjes voor kinderen van buitenlandse werknemers. In Zeeland zijn veel vacatures. Voor het vervullen daarvan wordt veel over de grens gekeken, naar expats en arbeidsmigranten.