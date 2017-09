Onderzoek na inval hotel Elderschans loopt nog

Attente agenten besparen strompelende man lange wandeling

17:07 TERNEUZEN - Omdat hij toch wel erg slecht ter been was, besloten surveillerende agenten woensdagochtend toch maar even aan de man die over het fietspad langs de Spuiweg in Terneuzen liep, waar naartoe hij precies onderweg naartoe was. Waarmee ze hem een flinke wandeling bespaarden.