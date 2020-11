Ondernemers steunen ondernemers; vijfde Broodfonds voor Zeeuws-Vlaanderen

De basis is vertrouwen

Veertien jaar geleden werd het eerste Broodfonds opgericht. Nu zijn er al zeshonderd groepen met in totaal 27.200 deelnemers; zowel zzp’ers als zelfstandigen met een BV of VOF. Een broodfonds telt maximaal zo'n vijftig deelnemers. Als een van hen arbeidsongeschikt raakt, krijgt die van de anderen tijdelijk financiële steun. De basis is vertrouwen, de deelnemers kennen elkaar.

Nu vier Broodfondsen actief

In Zeeuws-Vlaanderen zijn op dit moment vier Broodfondsen actief: Neuzenaartje (51 leden), Westerschelde (49), ‘t Zeeuwse Smoske (50) en Zeeuwse Knoop (27). De regio krijgt er weer een Broodfonds bij. In MFC De Korre in Breskens wordt 8 december een informatieavond gehouden. Ondernemers kunnen er informatie krijgen en zich aansluiten. De inloop is om 19.00 uur. Aanmelden moet vooraf via www. broodfonds.nl.