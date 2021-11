Ondernemers met lef openen Terneuzense lunchroom Taksim middenin coronatijd

Kunste­naars trekken in leegstaand pand op de Markt in Terneuzen

TERNEUZEN - De Kunstbank in Hulst heeft eindelijk een nieuwe plek gevonden. Niet meer in Hulst, maar op de Markt in Terneuzen. In het voormalige winkelpand van Young Style kunnen beginnende kunstenaars vanaf december laten zien wat zij in de vingers hebben.

16 november