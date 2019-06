Ondernemers Axelsestraat willen cameratoezicht na overval op pizzeria

update 14.15 uur Sluiskil­brug mogelijk hele dag dicht, fietspont blijft varen

14:17 SLUISKIL - De brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen is kapot en daardoor mogelijk de hele dag dicht voor verkeer. Voor fietsers blijft de pont vanuit Sluiskil in de vaart.