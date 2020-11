Onafhankelijk onderzoek naar mogelijke financiële misstanden bij Dethon

Het dagelijks bestuur van Dethon, bestaande uit drie wethouders uit Terneuzen, Hulst en Sluis, heeft daartoe besloten. De aanleiding is een melding van vakbond FNV die op haar beurt is getipt door een Dethon-medewerker. Of er daadwerkelijk sprake is van misstanden, is volgens Dethon-voorzitter en wethouder van Terneuzen Jurgen Vervaet nog volstrekt onduidelijk, laat staan in welke omvang.