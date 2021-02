Omwonenden willen van vijver af na dood 6-jarig jongetje in Sas van Gent

Antwerpen viert Paul Van Ostaijen, de eerste jazzdich­ter van de lage landen

22 februari In Antwerpen begon 22 februari het Paul Van Ostaijenjaar. Het was die dag 125 jaar geleden dat de dichter werd geboren. En zijn dichtbundel Bezette Stad is in 2021 een eeuw oud. Expo’s en een stadswandeling lopen nog tot eind juni. Als de coronacrisis wat mee wil, valt hier dus zeker nog wat van mee te pikken.