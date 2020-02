Omwonenden vrezen verpaupering kerk na provinciaal nee op bouwplannen

UPDATE 17.51 uur Drugspand waar kinderen wonen tóch afgesloten door burgemees­ter: bewoner wordt onwel

18:16 BRESKENS - Een drugspand in Breskens is vandaag voor zes maanden afgesloten door de burgemeester van Sluis, ondanks dat er kinderen in het huis wonen. De bewoner spant nu een kort geding aan tegen de gemeente.