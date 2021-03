Omwonenden moeten hun huis uit tijdens ruimen van vliegtuigbommen bij Nieuwvliet

Voorarrest plus jeugddeten­tie geëist voor steekpar­tij Terneuzen

15 maart MIDDELBURG - De net 18-jarige Axelaar J. A. was een vriendelijke jongen en waar hij maandag in de Middelburgse rechtbank voor terechtstond paste absoluut niet bij hem. Poging doodslag. Iemand met een mes in longen en hart gestoken. Voor dat levensdelict eiste officier van justitie Linda van den Oever een celstraf gelijk aan het voorarrest en vier maanden voorwaardelijke jeugddetentie tegen hem.