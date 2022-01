Omwonenden denken volop mee over bijzondere overkapping voor groeve Nieuw Namen

VIDEO | TERUGBLIK OP 2021 Boer Marijn liet Zeeland zijn uien rapen als noodkreet over de lage prijzen

Voor een prikkie konden Zeeuwen in september plantuien rapen op de akker van boer Marijn Uitdewilligen uit Sint Kruis. De marktprijs was om te janken zo laag. Hij gaf ze liever voor een habbekrats weg. ,,Het was een noodkreet.’’

31 december