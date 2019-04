Omwonenden blijven tegen huisvesting arbeidsmigranten op voormalig Philips-terrein Terneuzen

Het bewonersplatform en de groep omwonenden vrezen allereerst aantasting van de leefbaarheid in hun naastgelegen wijk. In hun bezwaarschriften stippen ze dat slechts aan, omdat ze beseffen dat dit geen juridisch sterk argument is. Hun hoofdargumenten zijn: er is een verkeerde procedure gevoerd én bewoning van het terrein is te risicovol door de nabijheid van een gasverdeelstation en spoorvervoer van gevaarlijke stoffen.

Ondertussen is het onderkomen voor de arbeidsmigranten, bestaande uit wooncontainers afkomstig van vroeger verpleeghuis in Vlissingen, in ruwbouw al bijna af. ,,De ondernemer heeft dat risico genomen", stelt Henk Meertens van het bewonersplatform. ,,Als we in het gelijk worden gesteld, moet alles weer weg.” De gemeente heeft de bezwaren in behandeling.