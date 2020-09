Omrijden geblazen: Poeldijkstraat tussen Sas van Gent en Zelzate is een maand dicht

De Poeldijkstraat is de alternatieve route voor verkeer dat geen gebruik kan maken van de langdurige afgesloten Westkade in Sas van Gent. De Poeldijkstraat werd al eerder verbreed en aangepakt, nadat meerdere automobilisten hun banden bij uitwijkmanoeuvres kapot reden op de scherpe randen van de betonnen weg. Inmiddels zijn er weer wegwerkzaamheden nodig. Het wegdek moet worden hersteld en daarnaast worden er worden er nieuwe goten en doorgroeitegels geplaatst. De gemeente Assenede geeft daarvoor opdracht.

De straat is vanaf maandag 21 september een maand lang dicht voor alle verkeer. Dat betekent omrijden tussen Sas van Gent en Zelzate, via de Tractaatweg of via het grondgebied van Assenede. De gemeente Assenede trekt zo’n 49.500 euro voor het karwei uit. Aan de Westkade wordt ondertussen hard gewerkt, de weg gaat naar verwachting weer open in het eerste kwartaal van 2021.