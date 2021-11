Oma van Jordi uit Terneuzen is dit weekend voor duizenden euro's opgelicht: ‘Waarschuw je ouders en grootouders!’

Ode aan Max Verstappen langs Tractaat­weg: wil de dader van deze grap zich vliegens­vlug melden?

AXEL - Je moet er maar net oog voor hebben. Daarom helpen we je een handje. Ga je de Tractaatweg op tussen Terneuzen en Axel? Let dan eens goed op het waarschuwingsbord ‘100 is de Max’, aan beide kanten van de weg. Dan gaan je mondhoeken vanzelf krullen.

23 november