OM wil eigenaar coffeeshop Checkpoint nog steeds kaalplukken met miljoenenclaim

Checkpoint was een van de succesvolste coffeeshops van Nederlands. Dagelijks kwamen er duizenden bezoekers, vaak klanten uit het buitenland In 2008 begon de politie echter een onderzoek tegen hem. De tent ging dicht, en Meddie Willemsen belandde in een lange reeks van strafzaken bij verschillende gerechtshoven en de Hoge Raad. In 2017 bepaalde het gerechtshof in Den Bosch dat Willemsen weliswaar in de fout was gegaan met zijn coffeeshop, maar legde hem verder geen straf op.