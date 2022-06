OM: Vrouw die Terneuzenaar stak, moet naar kliniek

Bij de woning, waar de man met zijn moeder woonde, kwam het tot een worsteling. Een getuige had gezien dat M. een steekbeweging had gemaakt, het slachtoffer zelf ontdekte pas later dat hij in de borststreek was geraakt. Hoewel er sprake was van een ‘oppervlakkige wond’ en er geen bloed vloeide, nam de officier van justitie het incident hoog op. ,,Vitale organen hadden geraakt hadden worden.’’