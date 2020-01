OM: Sluise mishandelaar veinst geheugenverlies

DEN BOSCH - De 45-jarige Danny G. uit de gemeente Sluis kan zich niet herinneren dat hij zijn partner sloeg, terwijl ze in de auto zaten. Maar volgens de aanklager doet Danny G. maar alsof. ,,Natuurlijk weet hij wat er gebeurd is. Misschien niet tot in detail, maar hij wenst het gewoon niet te vertellen.''