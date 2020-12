OM eist weer vijf jaar in hoger beroep tegen Terneuzense pyromaan Gary R.

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch opnieuw vijf jaar cel geëist tegen de Terneuzense pyromaan Gary R. Volgens aanklager Roel Dona is hij verantwoordelijk voor drie brandstichtingen en twee pogingen op 23 september 2018 in Terneuzen.

Gary R. raakte in Zeeland bekend toen hij in 2013 een reeks van branden stichtte in Oosterland en een jaar later in Vlissingen. Hij kreeg daar later bijna vier jaar cel voor.

De brandstichtingen waarvan R. nu wordt verdacht vonden allemaal plaats in de nacht van 23 september 2018 in Terneuzen, allemaal binnen 200 meter van zijn woning. De politie zag hem op z’n hurken achter een auto zitten en sprak hem aan. Op dat moment liet hij een gasbrander onder de auto vallen. De dienders vonden dat hij naar gas rook en ook droeg R. op dat moment latex handschoentjes. Even daarvoor waren een kliko, een deur, een parasol en een stoel in vlammen opgegaan.

De rechtbank sprak R. nog vrij van al die brandstichtingen, behalve bij die parasol. Daar was hij op camerabeelden te zien. Er volgde slechts acht maanden cel, terwijl ook toen al vijf jaar cel was geëist.

Rustig kunnen slapen

Dona was kort, maar krachtig in zijn oordeel. ,,Als je de zaak afzonderlijk bekijkt, zonder al die eerdere branden, kan je tot de conclusie van de rechtbank komen. Maar je mag bewijs in een andere zaak als schakelbewijs gebruiken. We hebben nu R., waarvan we weten dat het een pyromaan is. Die is op een ongebruikelijk tijdstip ter plekke. Hij heeft een gasbrander, een hoodie over zijn hoofd, latex handschoentjes aan en al die branden zijn ook nog eens vlak bij zijn huis. Mijn taak zie ik simpel: zorgen dat mensen in Terneuzen weer rustig kunnen slapen. Je moet er niet aan denken dat hij zijn aansteker tegen een plek houdt waar mensen slapen.’'

Zelf ontkent R. weer alle betrokkenheid, net als bij zijn eerdere veroordeling.

Het hof doet 20 januari uitspraak.