OM eist vrijspraak voor schietpartij op Koninginnedag in Terneuzen

BREDA - De 31-jarige S.M. uit Terneuzen houdt vol dat hij niks te maken heeft met de aanslag, die in 2012 plaatsvond in Terneuzen. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag vrijspraak.

De zaak hangt al jaren als een zwaard van Damocles boven M’s hoofd, zei z’n advocaat Ruben Poppelaars. Zelf liet M. in de Bredase rechtbank ook merken dat hij gebukt gaat onder elke verdenking. Hij heeft stress, angst en is ,,niet gelukkig’’. Meerdere keren werd M. emotioneel. ,,Ik heb geen rust. Dit kan toch niet?’’

M. moest zich bij de rechter verantwoorden voor de aanslag, die op 30 april 2012 werd gepleegd in de Larixstraat in Terneuzen. Een toen 20-jarige Terneuzenaar en diens moeder raakten op de avond van Koninginnedag gewond toen ze bij hun huis onder vuur werden genomen met een machinegeweer. Voor die daad werd Terneuzenaar R.J. in 2017 veroordeeld tot vijftien jaar cel.

Aan de schietpartij zouden spanningen vooraf zijn gegaan tussen twee rivaliserende groepen. Volgens de neergeschoten man was hij een kwartier voor de aanslag al verbaal met de dood bedreigd door J. en M. en kwamen ze later echt in actie. Meerdere personen zouden naar de woning zijn gekomen in een witte bestelwagen en een zwarte personenauto.

Het kwam in 2017 uiteindelijk tot één veroordeling, omdat het Openbaar Ministerie de zaken tegen vier verdachten seponeerde wegens gebrek aan bewijs. Ook S.M. leek daarmee weg te komen. De slachtoffers dwongen in 2018 echter via een artikel 12-procedure af dat M. alsnog vervolgd zou worden.

Veel sporen zijn intussen zijn vernietigd

Harde en nieuwe bewijzen tegen S.M. leverde dat niet op, mede omdat veel sporen intussen zijn vernietigd. ,,En wij wilden daar juist onderzoek naar doen. Op die manier is er geen sprake meer van een eerlijk proces’’, zei advocaat Poppelaars, die vindt dat het OM om die reden niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

De officier van justitie zag - mede door enkele onbetrouwbare verklaringen van getuigen - weinig andere mogelijkheden dan vrijspraak te eisen voor M’s betrokkenheid bij de schietpartij. Voor de verbale bedreiging eiste hij 37 dagen cel, precies de tijd die M. in voorarrest zat.

Hoewel de rechter pas over twee weken uitspraak doet, voelde de eis nu al als teleurstelling voor de slachtoffers. ,,Ik wil alles vergeten, maar dat lukt niet’’, zei de moeder, die nog steeds een achtergebleven kogel in haar been heeft zitten. ,,Het leven van mijn zoon is kapotgemaakt, zelf heb ik al twee hartinfarcten gehad. We zijn tien jaar verder, maar voelen het nog steeds. Je bent een mens en doet dit elkaar niet aan.’’