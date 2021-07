Olivier kijkt net even anders naar mannenmode: een echte vent kan ook met veren rondlopen

De award is een initiatief van modemagazine Flanders DC en de Universiteit van Antwerpen. Die geven de prijs aan de beste afstudeerprojecten van de mode-academies in Antwerpen, Gent en Sint Niklaas. Op die laatste studeerde ook Oliver D’hauwe (25). Het ging om een deeltijdopleiding. ,,Ik werk als ontwerper bij Xandres in Gent”, vertelt hij. ,,Dat is een merk met vrouwenmode. Ik heb vooral ‘s avonds en in de weekenden mijn opleiding gevolgd.”



Olivier maakte een opvallende collectie met mannenmode: Man-up. Zijn ontwerpen zijn een combinatie van stoer-mannelijke werkkleding, gecombineerd met aspecten die in andere culturen evengoed als typisch mannelijk worden gezien. Olivier wijst op een aantal Noord-Amerikaanse culturen. ,,Daar wordt de belangrijkste man tijdens feesten aangekleed en versierd met veren en diamanten. Hoe meer, hoe beter. Dat is daar het toppunt van mannelijkheid.”