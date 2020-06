Oliespoor van 300 meter in kanaal Gent-Terneuzen door lek bij ArcelorMittal

Coronacri­sis treft onderne­mers in Zeeuwse steden hard, vooral Sluis is het haasje

16:32 SLUIS - De coronacrisis hakt er flink in bij ondernemers in Zeeuwse steden, blijkt uit nieuw onderzoek van de provincie en het Kenniscentrum Kusttoerisme van de HZ. Vooral in Sluis komt de klap hard aan. Daar gaan de winkels, horeca en het toerisme er dit jaar 56 procent op achteruit.