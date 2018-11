Olie op de weg richting Westerscheldetunnel opgeruimd

De vrachtwagen stond precies onder het viaduct, meldde tunnelwoordvoerder Leo Wolterman in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker van Omroep Zeeland. Het verkeer werd omgeleid via de Sluiskiltunnel en kon net na die tunnel via de afslag richting Terneuzen weer dezelfde tunnelweg oprijden naar de Westerscheldetunnel. .