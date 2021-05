Oldtimer Festival Axel is dit keer alleen een rondrit, in auto's waar je spierballen van krijgt

Oehoe blokkeerde even de ingang tot basis­school de Nobelhorst in Hulst: ‘Dag uil!’

10 mei HULST - Een oehoe zorgde vanochtend even voor opschudding bij basisschool de Nobelhorst in Hulst. De vogel was neergestreken op het hek waarlangs peuters en kleuters naar binnen moeten. Nina (9) kon haar geluk niet op: ,,Dit is écht heel mooi.”