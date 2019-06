Officier: relatie met 14-jarige schoonzus is verkrachting, man uit Zaamslag moet cel in

MIDDELBURG/ZAAMSLAG - De destijds 27-jarige F. uit Zaamslag begon vijf jaar geleden een seksuele relatie met zijn 14-jarige schoonzus. Was dat ontucht met een minderjarige, of simpelweg verkrachting? Als het aan de officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk ligt, dat laatste. Hij eiste 36 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk.

Als F., dan 27 jaar, vanwege een verhuizing tijdelijk bij zijn schoonouders intrekt, groeien hij en zijn 14-jarig schoonzusje naar elkaar toe. Het huwelijk van die twee verloopt moeizaam. F. vindt steun bij het meisje.

Leren

Van goede gesprekken, gaat het over in fysiek contact. Het is zomer 2014 als F. voor het eerst met haar zoent. Hij zou het haar wel leren. Van een zoen gaat het verder. Naar orale seks en uiteindelijk gemeenschap. Ze is dan net 15. Het blijft niet bij een eenmalige romance.

Vier tot vijf keer per week hebben ze seks. Vaak vroeg in de ochtend, voordat F. naar zijn werk moet. Dat het meisje minderjarig is en F. strafbaar, weet hij. Toch houdt het seksuele contact bijna twee jaar stand. ,,De aantrekkingskracht was te groot. We konden niet van elkaar afblijven”, zegt F.

De twee slepen een groot geheim met zich mee. En proberen dat angstvallig voor de buitenwereld te verbergen. Chatberichten op Whatsapp worden op aandringen van F., stelselmatig verwijderd. Daar komt bij dat F. dreigt zichzelf iets aan te doen als het uitkomt.

Het meisje denkt dat zij het probleem is. Ze doet het met de man van haar zus. Terwijl die zwanger is van een derde kind. Ze denkt aanvankelijk nog dat er sprake is van liefde, maar komt al snel tot de ontdekking dat F. enkel uit is op seks. ,,Ik voelde me een gaatjesvuller.” Toch onderneemt ze geen actie. Het is een familielid die de relatie uiteindelijk ontdekt.

Dwang

Het meisje doet aangifte, maar trekt deze later in. Ze wil niet nog meer problemen veroorzaken, zegt ze. De vorm van dwang en het herhaaldelijk aandringen van F. zijn voor officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk echter genoeg redenen om de zaak aan te merken als verkrachting. En niet enkel als ontucht met een minderjarige. ,,Ook als er geen sprake van geweld of bedreiging is, kan er toch dwang zijn ontstaan.”

Daar is F’s advocaat N. Wouters het niet mee eens. ,,Als er sprake was van dwang, waarom zocht ze in april 2017 F. dan nog op en hadden ze seks op Utrecht Centraal?” Het meisje verblijft op dat moment, nadat de relatie is uitgekomen, in een kliniek in Houten.

F. ziet zijn verhouding met het minderjarige meisje lange tijd als een gelijkwaardige relatie. Nu hij een vrijwillig behandeltraject volgt, toont hij spijt. Hem hangt, als het aan de officier van justitie ligt, een celstraf van 36 maanden boven het hoofd, waarvan zes voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Plus een schadevergoeding van ruim 35 mille.