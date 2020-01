Officiële waarschuwing voor Dow na te laat melden lekkage benzeen

17-jarige die 25 kilometer per uur mag rijden, haalt 100 op Zeeuws-Vlaam­se wegen

8 januari SLUIS - De politie heeft vanochtend in de gemeente Sluis een zogeheten motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS-voertuig) van de weg gehaald omdat het 100 kilometer per uur reed, terwijl 25 is toegestaan. De 17-jarige bestuurder kreeg een proces-verbaal en moest zijn T-rijbewijs inleveren.