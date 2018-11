Oeps! Elon Musk eigent zich eventjes Het Gravensteen in Gent toe

Deze keer is sprake van een productlijn van ‘DIY uitkijktorens’. “Fortnite in het echt”, klinkt het. Om daar extra buzz rond te creëren, is de nodige animatie wel op zijn plaats. Denk aan een uitkijktoren met een ridder erop die in Monty Python-stijl mensen beledigingen toeroept met een Frans accent.



Zo klonk het deze week toch in een vacature-oproep van Musk op Twitter. Na de oproep creëerde de ondernemer nog wat extra animo voor de vacature met een foto van een kasteel. “Het is niet veel, maar het is van ons”, schreef hij erbij. Ho maar, wacht even. Is dat niet het Gravensteen in het Belgische Gent?