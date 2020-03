Nynke van der Ploeg nieuwe directeur cultuurinstelling Toonbeeld

Een rijke carrière heeft Van der Ploeg al op haar naam staan. Ze was onder anderen directeur van de VVV Zeeuws-Vlaanderen en projectleider van de viering van tweehonderd jaar Zeeuws-Vlaanderen in 2014. Sindsdien is ze zelfstandig ondernemer, waarbij ze ook culturele ‘uitstapjes’ maakte. Zo legde ze met Jan Lievens de basis voor de succesvolle Zeeuws-Vlaamse feelgood film Weg van Jou.

,,Het is weer eens iets anders en deze mooie kans deed zich voor", zegt Van der Ploeg in alle bescheidenheid over haar nieuwe functie bij Toonbeeld. Om zich in te werken gaat ze vanaf 1 mei aan de slag. Huidig directeur Stanneveld is sinds 2009 aan Toonbeeld verbonden. Onder zijn leiding is de instelling in 2017 losgekoppeld van de gemeente. Vijftig medewerker, docenten en stafpersoneel, zijn er actief, naast tal van vrijwilligers.