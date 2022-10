Nummer Een baalt: je mag er 50, maar auto’s rijden er soms dik boven de 100 kilometer per uur

,,Hupsakee, daar gaat er weer een!” Een automobilist rijdt over de verkeerde weghelft. Haar snelheidsmeter zal de 70 kilometer per uur wel aantikken. Bewoner Ine Hartgers schudt afkeurend haar hoofd. Een kwartiertje post vatten in Nummer Een, een postzegel tussen Breskens en Hoofdplaat, is genoeg om te zien hoe onveilig de situatie is op de vijftigkilometerweg die dwars door de woonkern gaat. Het dorpje heeft wel wat weg van de Bermudadriehoek. Alle kennis over verkeersregels lijkt er te verdwijnen.