Novastar speelt op tweedaags Weitjerock

Weitjerock pakt flink uit. Op het festival in IJzendijke spelen dit jaar meer artiesten dan op voorgaande edities: dit jaar duurt Weitjerock voor het eerst twee dagen. Vrijdag 29 juli is er een dance-avond en de dag erna is de gebruikelijke festivaldag. Novastar is één van de bekendste namen. De band rond zanger/gitarist Joost Zweegers draait al een hele tijd mee, zijn carrière kwam in 2000 van de grond met de hits Wrong en The Best is Yet To Come. Novastar speelde in de afgelopen jaren op festivals als Rock Werchter, Lowlands en Pinkpop. Onlangs kwam het nieuwste album Holler and Shout uit.