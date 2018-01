North Sea Port haalt duizenden vrachtwagens van de weg

De Vlaamse minister Ben Weyts heeft het havenbedrijf laten weten dat de projecten kunnen doorgaan. Vervoer via binnenvaart en spoor wordt aangemoedigd om klimaatverandering tegen te gaan en files te bestrijden. Zo wordt er een nieuwe binnenvaartverbinding gecreëerd naar Willebroek bij Antwerpen. Een doordeweekse spoortrafiek naar het Italiaanse Mortara wordt uitgebreid met een weekendtrein. Daarnaast komt er ook een rechtstreekse treinverbinding naar China. Volvo Cars, dat een vestiging in Gent heeft, onderzoekt hoe ze de spoortrafiek met China kan verbeteren.

Ook zullen Gent en de haven van Antwerpen een bestaande binnenvaartverbinding uitbreiden zodat bestaande containerstromen kunnen worden gebundeld. Verder zullen containers die nu via de weg worden vervoerd tussen North Sea Port en Zeebrugge worden overgezet naar de binnenvaart. Eerder werd al vanuit Zeeland een project opgezet met het Rotterdams havenbedrijf. Doel is containers niet per vrachtwagen maar per schip te vervoeren. Tussen de Zeeuwse havens en Rotterdam worden talloze containers vervoerd. Het gros gaat via de weg. Dat leidt tot files in Rotterdam.