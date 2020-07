Nooit vertoond in Terneuzense raad: vijf oppositiepartijen stappen op, voelen zich monddood gemaakt

Vijf aanhoudin­gen na ontdekking van drugslab in Sluis

13:35 SLUIS - De politie heeft vijf personen aangehouden die vermoedelijk betrokken waren bij werkzaamheden in een drugslab dat in Sluis is ontdekt. Na de arrestaties zijn woningen in Arnhem, Eck en Wiel, Bathmen, Beneden-Leeuwen en een bedrijfspand in Tiel doorzocht.