Noodsysteem Doel 4 onvoldoende veilig door betonschade in plafond

DOEL - De bunker met het noodsysteem voor kernreactor Doel 4 is onvoldoende veilig door betonschade in het plafond. Dat concludeert de Belgische nucleaire toezichthouder FANC vrijdag in een risico-analyse.