Nog voor eind mei Oekraïeners in de Redoute Sas van Gent

De omwonenden van de oude locatie van verpleeghuis de Redoute worden donderdagavond bijgepraat. In het complex zijn 52 woonruimtes beschikbaar gesteld voor vluchtelingen uit Oekraïne. Aan meer oplossingen wordt driftig gewerkt, liet Van Merrienboer dinsdagavond weten tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen. ,,Vraag je me of we crisisopvang hebben waar mensen letterlijk nú ondergebracht kunnen worden, dan is het antwoord nee. Maar kijkend naar gebouwen die leegstaan of op de nominatie staan om gesloopt te worden, dan zijn er wel mogelijkheden. De voormalige bibliotheek is een optie. Het gebouw is ook in bezit van de gemeente Terneuzen.”