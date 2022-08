Nog twee Zomeravondconcerten aan Zee voordat het doek sluit

Na vele succesvolle jaren is het einde van de ‘Zomeravondconcerten aan Zee’ in zicht. Nog twee optredens en dan sluit het doek definitief. Onzekerheden ten aanzien van subsidie, gebrek aan verjonging en toekomstperspectief binnen het team zorgen ervoor dat er met de huidige concertenreeks een definitief einde komt aan de traditie. ,,In Groede zijn we 40 jaar geleden begonnen”, zegt Rineke Quaak van de stichting Zomeravondconcerten aan Zee. ,,In 1989 kregen we van de gemeente de tip dat er in Cadzand ook concerten werden georganiseerd waarop we besloten samen te gaan werken. Daar zijn de zomeravondconcerten ontstaan. In het begin gingen we als bestuur naar conservatoria om bij eindejaarsuitvoeringen nieuw talent te ontdekken. Later zijn we de expertise van programmeurs gaan gebruiken.”