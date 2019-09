Nog twee mannen opgepakt voor overlijden man na healing in IJzendijke

De man overleed vanochtend vermoedelijk na het bijwonen van een healingbijeenkomst in een huis in IJzendijke. De politie deed vanochtend onderzoek bij Iboga-Farm, dat op zijn website meldt te staan voor ‘spirituele groei’. Daarbij biedt het onder meer ceremonies aan met ayahuasca, een verboden middel. Bij het bedrijf was er niemand bereikbaar voor een reactie.



De politie gaf vanochtend aan dat er sprake is van verdachte omstandigheden. De verklaringen van de getuigen waren tegenstrijdig, waarna onderzoek is gedaan bij het huis waar de healing plaatsvond, aldus de politie. Het Openbaar Ministerie nam de woordvoering kort daarop over van de politie.