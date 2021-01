Nog steeds geen spoor van ‘vrolijke, opgewekte en creatieve’ Ichelle

Dezelfde bekende omschrijft Ichelle als ‘een heel vrolijke, opgewekte en creatieve jonge vrouw'. De eigenaresse van een zaak in Oostburg waar Ichelle stage heeft gelopen, schetst eenzelfde beeld. Het maakt het des te raadselachtiger dat zij sinds maandag 14 december 's avonds na een bezoek aan een familielid niet meer is gezien. De twee volgende dagen is er nog een kort telefoongesprek geweest en zijn enkele appjes en sms'jes gewisseld, waarna alles is stilgevallen.

Geen nieuwe ontwikkelingen

Haar broer Jeffrey van de Velde meldt dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn. Een speuractie door een vrijwilliger van de Stichting Signi zoekhonden in Oostburg leverde zondag zoals gemeld niets op. ,,Signi is momenteel in overleg met de politie over de verdere aanpak”, meldt Jeffrey. ,,Het is afwachten wat er allemaal nog kan gebeuren.”

Ichelle volgde na de middelbare school in Oostburg haar passie en trok naar Amsterdam om aan het ROC de mbo-opleiding specialist mode/maatkleding te doen, waarna zij in 2013 naar Zeeuws-Vlaanderen terugkeerde. Is ze wellicht bij kennissen in Amsterdam of elders? Haar broer Jeffrey sluit dat voorzichtig uit. ,,We hebben de mensen die zij kent, allemaal gecontacteerd.”

Eigen atelier

Sinds maart 2018 heeft Ichelle haar eigen atelier aan de Burgemeester Erasmusstraat in hartje Oostburg, genaamd Pins & Needles. Bij de opening liet ze een verslaggever van het West-Zeeuws-Vlaamse tijdschrift Rondje West weten: ,,Ik ben er fier op dat ik nu mijn eigen atelier heb en kijk ernaar uit om mooie kleding te mogen maken, en zeker ook kleding te mogen repareren en vermaken.” Ze sprak de hoop uit dat mensen wat bewuster met hun kleding omgaan. ,,Sommige stukken kunnen met een paar aanpassingen nog een hele tijd mee.”

Ichelle maakte met Pins & Needles haar droom waar, vol enthousiasme. Jeffrey: ,,Dat maakt het ook zo'n rare situatie.”

Ichelle’s broer Jeffrey vertelde afgelopen weekend in deze video over zijn vermiste zus: