Nog niet betaalde bungalows op vakantiepark Marina Beach al te huur gezet, tot verrassing van eigenaren

Bouw vermaakcen­trum Hulst opnieuw vertraagd

29 januari HULST - De bouw van vermaakcentrum Koning van Engeland in Hulst loopt opnieuw vertraging op. De geplande oplevering in mei blijkt niet haalbaar. De beoogde exploitanten Paul en Colette Morres van de toekomstige bioscoop blijven positief: ,,We hopen op eind van dit jaar of begin volgend jaar.”