Nog meer aubergines ‘made in Westdorpe’: glastuinbouwer breidt uit

De firma Gebr. Van Duijn heeft op de Axelse Vlakte bij Westdorpe al een kassencomplex van ruim tien hectare. Het bedrijf dat ook filialen heeft in Oosterland en Steenbergen, kwam in 2009 als één van de eerste naar het toen nog maagdelijke glastuinbouwgebied. Het zit ondertussen behoorlijk ingebouwd. Toch is er een uitbreidingsmogelijkheid gevonden, direct achter het bedrijf waar ooit een vuilstort was en de oude legervoertuigenclub General Armygreen Foundation (GAF) jarenlang thuis was. De uitbreiding maakt het mogelijk efficiënter te produceren. Alle voorzieningen zijn er al.