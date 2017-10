Nog geen oplossing voor stakers bij Yara-terrein

update Zeeuwse akkerbouw beleeft matig seizoen

5 oktober Goes - Een matig seizoen voor de Zeeuwse akkerbouwers. De prijzen voor tarwe en aardappelen liggen momenteel onder kostprijs. Bovendien kampen de aardappelen met de vele regen die in augustus en september is gevallen, met name in Noord- en Midden-Zeeland. Daar is een deel van de aardappelen rot. Hetzelfde doet zich voor in de uien.