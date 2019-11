Nog een aanhouding in zaak vechtende scholieren Terneuzen

TERNEUZEN - De politie heeft vanochtend een 15-jarige jongen uit Oost-Souburg aangehouden in verband met de zaak van vechtende scholieren in Terneuzen.

Volgens de politie heeft de jongen niets te maken met de scholen of scholieren die betrokken waren bij de vechtpartijen. Wel heeft hij bekend deelgenomen te hebben aan de verspreiding van de eerste berichten op social media waarin werd opgeroepen om te vechten. De aangehouden verdachte zit nog vast, zijn telefoon is in beslag genomen voor verder onderzoek.

In de voorbije weken is de politie druk bezig geweest met het onderzoek naar de verspreiders van berichten op sociale media waardoor scholieren in Terneuzen werden aangemoedigd om deel te nemen aan vechtpartijen.

De berichten werden voornamelijk via Snapchat verspreid en, met name door scholieren, veel gedeeld. Dat leidde tot veel onrust onder scholieren in Terneuzen. Door de burgemeester van de gemeente Terneuzen werd, in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie, zelfs een samenscholingsverbod afgekondigd.