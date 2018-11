Nog altijd melden zich getuigen in zaak Ploegstra

Ploegstra's plaatsgenoot Evert de C. staat op de lijst van nog te horen getuigen. Hij werd in april door de rechtbank in Brugge veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de ‘kasteelmoord’ op de 34-jarige Vlaming Stijn Saelens in 2012. De C. is echter nog verwikkeld in de hoger beroepzaak tegen zijn veroordeling. Het is nog niet bekend wanneer hij de Nederlandse speurders te woord kan staan.