Niks mooiers dan live muziek maken

HULST - Al vanaf de volle parking van Reynaertland in Hulst was zaterdagavond goed te horen dat drumschool Passion4Drums weer de jaarlijkse demonstratie gaf.

Een donderend geluid wanneer de schuifdeuren open gaan. 35 leerlingen van de drumschool van Mario Willaert, variërend in leeftijd van zes tot een eind in de veertig laten om beurten zien wat ze in huis hebben. Vanzelf veel hardrock. Enter Sandman, de klassieker van Metallica is een muzikaal moetje, een nummer dat voor drummers is wat Stairway to Heaven is voor gitaristen.

,,Natuurlijk hardrock", verklaart leraar Mario. ,,Daar kunnen ze zich lekker op uitleven. Maar het is niet allemaal Metallica hoor. De leerlingen kiezen zelf welk nummer ze gaan spelen en ik leer ieder jaar weer bij. Steeds weer nieuwe namen waar ik nog niet van gehoord had.”

Quote Natuurlijk hardrock, daar kunnen ze zich lekker op uitleven Mario Willaert, Drumleraar Passion4Drums

,,Ik heb er lang over getwijfeld. Ik wilde iets heel anders doen", zegt Michelle Neeteson (18), een van de leerlingen van Mario. De Kloosterse Koos speelt een stuk uit de film Whiplash die draait om een jazzdrummer. Het is te horen dat ze sinds haar achtste al drumt. Toch is ze achteraf niet geheel tevreden. ,,Er zaten toch een paar foutjes tussen hoor”, zegt ze verontschuldigend.