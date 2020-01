Niks mis met bij Westdorpe gestort zuiveringsslib uit Amsterdam, toch wilde Beelen analyseresultaten niet openbaar maken

WESTDORPE - Met het zuiveringsslib uit Amsterdam dat noodgedwongen tijdelijk op de vestiging van recyclingbedrijf Beelen op de Axelse Vlakte bij Westdorpe is opgeslagen, is niks mis. Onderzoek in opdracht van de provincie heeft dit uitgewezen. Toch maakte Beelen bezwaar tegen openbaarmaking van de resultaten.