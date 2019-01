Nijmeegs dispuut ‘grapt’ tijdens ontgroeningsdag in Hulst over Stint-ongeluk en filmen meisjeskleedkamer

HULST - Een meisjeskleedkamer filmen, een fiets als Stint verkleden ‘inclusief schoolspullen en ketchup’ en ‘de lelijkste hoer’ van Hulst verleiden. Dat is wat studenten bij het Nijmeegse dispuut Reinaert vorige maand als ludiek bedoelde instructie meekregen voor hun ontgroeningsdag in Hulst.

Dit blijkt uit een brief, ingezien door de regionale krant De Gelderlander. ,,Het is bedoeld als satire. Het gebeurt natuurlijk niet echt”, legt één van de leden van het dispuut uit. De leden zijn bang voor represailles op de uitgelekte en volgens hen absoluut niet serieus bedoelde brief en willen daarom niet met naam en toenaam reageren.

Uitdagend

De brief was gericht aan vier aspirant-leden van het dispuut. Er staan tal van volgens het dispuut dus ludiek bedoelde en uitdagende opdrachten in die de nieuwe leden moeten volbrengen op weg naar Hulst. Deze zijn onderdeel van hun inwijding tot het onafhankelijke dispuut. Dergelijke opdrachten zijn vaste prik tijdens inauguraties bij disputen. Hoewel het de bedoeling was dat de ontgroende leden wel aan iets met de ‘ludieke’ opdrachten moesten doen, benadrukt het dispuut met klem dat er niet daadwerkelijk gefilmd is in kleedkamers of dat er met een fiets verkleed als Stint is rondgereden.

,,De brief moet gezien worden als één en al satire’’, is de uitleg van een lid van het dispuut. De tekst is immers ook in de stijl van het middeleeuwse verhaal ‘Van den Vos Reynaerde’, waarnaar het dispuut vernoemd is, geschreven. ,,Ook geven wij aan dat de aspirant-leden niet zomaar mensen mogen filmen, zonder daar vooraf toestemming voor te vragen. Daarbij is het zwembad nog dicht tegen de tijd dat de aspirant-leden er aankomen. Een kleedkamer filmen zou dus niet eens kunnen.’’