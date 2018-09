Nieuwkomer Dagelijks Leven mag verpleeghuis bouwen in Terneuzen

Meer koopzonda­gen in Terneuzen

10:53 TERNEUZEN - In de Terneuzense binnenstad komen volgend jaar meer koopzondagen dan alleen de laatste zondag van de maand, is de vaste overtuiging van voorzitter Martijn van Battum van ondernemersvereniging Bizzy. ,,De exacte invulling moeten we nog bespreken."