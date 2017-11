Nieuwe werknemers vinden in Zeeuws-Vlaanderen niks van hun gading

Van Dijk weet waarover hij spreekt. Hij was jarenlang directeur van het snelst groeiende bedrijf in Zeeuws-Vlaanderen, het Dow-servicecentrum BPSC (sinds 1 november DBIC). ,,De grootste zorg voor BPSC is het vinden van goede mensen en ze aan het bedrijf te binden", stelde Van Dijk. ,,Er is veel werk, Zeeuws-Vlaanderen is een mooie regio, maar dat blijkt niet voldoende.''

Sinds kort is Van Dijk directeur van het Dow Industriepark, waaronder het nieuwe Maintenance Valuepark bij de tunnel valt. Hij sprak donderdagavond nog als BPSC-man. ,,Bij BPSC zijn het afgelopen jaar 350 mensen aangenomen. Tachtig procent van die mensen vonden we buiten de regio. De meeste van hen pendelen dagelijks, via de Westerscheldetunnel of over de grens. Zeeuws-Vlaanderen voldoet kennelijk niet aan hun woonwensen. Wij kunnen als Dow wel aan allerlei arbeidsvoorwaarden voldoen, maar wil je de mensen echt bij de regio betrekken dan moet je ook wat aan de leefbaarheid doen.''

Zeeuws-Vlaanderen kent volgens Van Dijk een veel te klein aanbod aan huurwoningen. ,,Bij BPSC werken veel jongeren. Hun woonwensen zijn ook anders. Ze hebben geen behoefte aan eengezinswoningen, maar bijvoorbeeld wel aan een appartement dat ze samen kunnen delen. Het zou mooi zijn als daarop wordt ingespeeld. Voor ons als bedrijf is dat essentieel."

Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen, onderkent het probleem volmondig. ,,We zijn ook al een paar maanden intensief in gesprek met Dow, projectontwikkelaars en aannemers. Het is een breed probleem. Het speelt bijvoorbeeld ook in het duurdere hotelsegment. Topmensen van bouwprojecten vinden hier geen kamer."