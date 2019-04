Nieuwe single Herman Brock Jr. geïnspireerd door Bevrijdingsdag

ZorgSaam krijgt hypermoder­ne operatieka­mers, ook patiënten­ka­mers worden groter

29 april TERNEUZEN - ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen investeert 42 miljoen euro in een grootscheepse renovatie en uitbreiding van het ziekenhuis in Terneuzen en verpleeghuis De Stelle in Oostburg. In het ziekenhuis komen onder meer grotere operatiekamers met hypermoderne apparatuur.