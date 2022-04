Nieuwe rol voor het CDA in Sluis, voor het eerst sinds ontstaan gemeente Sluis een oppositiepartij

Toegegeven. In de periode 2006-2010 maken de christendemocraten maar heel even onderdeel uit van het dagelijks bestuur in Sluis. Het is in de tijd dat het West-Zeeuws-Vlaamse politieke toneel veel wegheeft van een Romeinse leeuwenput. Het ene na het andere politieke kopstuk sneuvelt, ook CDA-wethouder Peter Ploegaert ontkomt er niet aan. Verder is een bestuurlijke rol in Sluis een een-twee-drietje.

De komende vier jaar wacht echter een plaats in de oppositiebanken. ,,Dat zal even wennen zijn”, zei CDA-lijsttrekker Patricia van de Vijver vorige week tegen deze krant. ,,We zijn geen leading partij meer.” Er wacht inderdaad een nieuw tijdperk. De laatste keer dat het CDA niet op basis van de verkiezingsuitslag in de coalitie zat, was in 1998. Dat was nog voor de gemeentelijke herindeling, in de gemeente Sluis/Aardenburg. De gemeente Sluis bestond nog niet eens.