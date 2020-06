Nieuwe operatiekamers ZorgSaam: ‘Wow, wat een ruimte en wat een zee van licht’

Reportage De onbekende vrouw bij Westdorpe: een jaar lang naamloos dood en door niemand gemist

9:00 22 juni 2019. Het is een warme, zonovergoten dag in Westdorpe. Aan de Anthoniekade, zo goed als op de grens met België, vindt een voorbijganger het naakte lichaam van een onbekende vrouw. Vermoord, doodgeschoten, zo blijkt. Een jaar later weet nog steeds niemand wie zij is.